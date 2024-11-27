В Китае уже третий глава Минобороны находится под следствием из-за коррупции

Министр обороны Китая адмирал Дон Цзюнь находится под следствием из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова нынешних и бывших официальных лиц США, знакомых с ситуацией.

Дон Цзюнь был назначен главой Минобороны в декабре 2023 года после того, как его предшественник генерал Ли Шанфу был уволен за коррупцию спустя семь месяцев на должности.

Перед этим ведомство возглавлял с 2018 по 2023 год генерал Вэй Фэнхэ, который тоже находился под следствием за коррупцию, но уже после увольнения.

Таким образом, нынешний глава Минобороны Китая уже третий подряд действующий или бывший министр обороны, которого подозревают в коррупции, отмечает FT.

По словам анонимных американских чиновников, волну расследований инициировал президент Китая Си Цзиньпин. Пока еще не ясно, в чем именно подозревают нынешнего главу Минобороны.

Помимо увольнения предыдущих министров обороны Китая, ранее должности лишились два офицера, которые возглавляли ракетные войска и курировали ядерную программу Китая.

В Китае не отменена смертная казнь, она не применяется только в Гонконге и Макао, которые являются самостоятельными юрисдикциями. Согласно информации из открытых источников, подавляющее большинство казней применяется за коррупцию в крупных масштабах и незаконный оборот наркотиков.