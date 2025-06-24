Компания Tesla запустила беспилотное такси

Компания Tesla запустила услугу такси без водителя. Тестовые поездки проходят в Остине.

Первые пассажиры были тщательно отобраны. Среди них есть инвесторы и инфлюенсеры, которые ведут прямые трансляции. В каждом автомобиле находится сотрудник компании для контроля ситуации.

Один из пассажиров Герберт Онг отметил высокую скорость автомобиля и возможности автономной парковки.

Пользователь под ником Zack похвалил плавность вождения.

Судя по опубликованным в социальных сетях видео, эксперимент прошел гладко: беспилотные внедорожники Model Y проезжали короткие расстояния, перекрестки, объезжали пешеходов, парковались. В том числе были ночные поездки.

Однако без заминок не обошлось. В одном из эпизодов стример нажал кнопку остановки, но автомобиль лишь ненадолго замедлился на проезжей части, а затем продолжил движение.

Глава компании Илон Маск похвалил команды разработчиков ПО и чипов с успешным запуском, подчеркнув, что все решения созданы с нуля.

С первых пассажиров взимается фиксированная плата в размере $4,2 за поездку. Роботакси доступно с шести утра до полуночи в пределах города. В плохую погоду сервис может не работать.

Неизвестно, когда беспилотные автомобили заработают для широкой публики. Маск сообщил о планах расширить масштабы инициативы и распространить на другие города в ближайшем будущем.