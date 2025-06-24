Средняя зарплата в Беларуси в мае 2025 года подросла на 38,8 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2025 г. составила 2652,3 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В апреле 2025 года средняя зарплата была 2613,5 рубля.

Таким образом, в мае 2025 года она подросла по сравнению с апрелем на 38,8 рубля, или на 1,5%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за май составила 3504,0 рубля, Минской области – 2726,0 рубля, в Гомельской – 2360,4 рубля, Гродненской - 2356,3 рубля, Брестской – 2311,7 рубля, Витебской – 2229,8 рубля, Могилевской – 2253,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае была в секторе информации и связи - 5711,6 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3894,0 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3180,0 рубля, строительства - 3268,0 рубля, промышленности - 2791,1 рубля, транспорта и логистики — 2575,3 рубля, оптовой и розничной торговли — 2448,3 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2344,7 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2127,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2167,8 рубля, в сфере административных и вспомогательных услуг - 2019,1 рубля, в области творчества, спорта, развлечения и отдыха - 1988,4 рубля, образования — 1934,0 рубля.