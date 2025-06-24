Власти Минска увеличили стоимость принудительной эвакуации авто

Решением Мингорисполкома № 2337 от 12 июня 2025 г. повышены тарифы на принудительную эвакуацию и хранение автомобилей (штрафстоянка).

Если машина эвакуируется с полной погрузкой на эвакуатор и доставляется на штрафстоянку, то такая услуга теперь стоит 105 рублей (раньше — 80 рублей). При частичной погрузке — 65 рублей, как и раньше.

В случае если машина отбуксируется без последующей доставки на штрафстоянку, но с полной погрузкой на эвакуатор, стоимость составит 75 рублей.

При этом за каждый день хранения автомобиля на штрафстоянке придется дополнительно заплатить по 9 рублей (ранее – от 3,2 до 8 рублей в зависимости от срока).

Постановление вступает в силу со дня опубликования.