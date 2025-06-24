В Европарламенте предложили изменения в сфере пассажирских перевозок

В Европарламенте инициировали серию изменений в законодательство в сфере пассажирских перевозок.

Как рассказали в пресс-службе Европарламента, перевозчиков хотят обязать не брать плату за минимальный багаж и за бронирование места для маленького ребенка рядом с сопровождающим.

Комитет по вопросам транспорта и туризма инициировал серию изменений в отношении прав пассажиров в ЕС, которые поддержали 38 голосами "за", тогда как против высказались только двое и еще двое воздержались.

Среди прочего, предлагают уточнить обязанности платформ-посредников по продаже билетов в информировании пассажира на этапе бронирования и в возврате средств, а также ввести общую форму заявки на компенсации и обязать авиакомпании самих отправлять пассажиру предварительно заполненную форму в течение 48 часов после того, как с рейсом произошли проблемы.

Евродепутаты предложили установить стандарты для допустимого размера багажа на авиарейсах и гарантировать пассажирам право проносить на борт минимальный багаж без дополнительной платы – в частности, рюкзак/сумку/ноутбук, а также один небольшой чемодан (до 100 см по всем измерениям и весом до 7 кг).

Кроме того, хотят гарантировать право бесплатно бронировать место для ребенка в возрасте до 12 лет рядом с сопровождающим пассажиром. Еще один блок предложений касается прав лиц с ограниченной мобильностью.

Напомним, польский регулятор начал расследование в отношении правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir и Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.

В прошлом году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов на более дорогие пакеты услуг.

Немецкую Deutsche Bahn критикуют за отмену программы льготного бронирования мест рядом для путешествующих семей.