В Беларуси перенесли сроки введения прослеживаемости и маркировки товаров

В Беларуси сроки введения прослеживаемости и маркировки товаров перенесли с 1 декабря 2024 года на 1 октября 2025 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 877 от 25 ноября 2024 года.

Как сообщило Министерство по налогам и сборам, перенесены сроки введения прослеживаемости, в частности, макаронных изделий, круп, молочной продукции, кондитерских изделий, шоколада, чая, кофе, обуви, бытовой техники, дрелей электрических, моющих средств, а маркировки средствами идентификации - в отношении безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков.

"Принятие постановления позволит отечественным производителям, субъектам торговли и импортерам указанных товаров лучше подготовиться к введению маркировки и прослеживаемости товаров", - прокомментировали в МНС.