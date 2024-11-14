Иностранные инвесторы за январь-сентябрь вложили в экономику Минска $2,8 млрд

За январь-сентябрь 2024 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $2,8 млрд.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (68,3% от всех поступивших инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (10,9%), Кипра (7,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,6 млрд, или 92,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2024 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,7 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,4% от всех направленных инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (2,9%), Кипра (1,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 68,1% всех направленных инвестиций за рубеж.