Иностранные инвесторы за январь-июнь вложили в экономику Беларуси $4,1 млрд

За январь-июнь 2024 г. в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО И бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $4,1 млрд.

Как сообщает Белстат, основными инвесторами организаций республики по-прежнему остаются субъекты хозяйствования РФ (66,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,7%) и Объединенных Арабских Эмиратов (7,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,1 млрд, или 74,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2024 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму $2,4 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (89,1% от всех направленных инвестиций).

На долю прямых инвестиций приходилось 80,3% всех направленных инвестиций за рубеж.