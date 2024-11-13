РФ, Кипр и ОАО по-прежнему выступают основными инвесторами в Беларуси

За январь-сентябрь 2024 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили $5,4 млрд.

Как сообщает Белстат, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (69,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (7,8%) и Объединенных Арабских Эмиратов (6,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $ 4 млрд, или 73,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2024 г. организациями республики направлено за рубеж $3,6 млрд инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,2% от всех направленных инвестиций).

На долю прямых инвестиций приходилось 79,9% всех направленных инвестиций за рубеж.