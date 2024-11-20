В Беларуси инвестиции в основной капитал за 10 месяцев увеличились на 23,6%

В Беларуси за январь-октябрь 2024 года использовано 34 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 6,5 млрд рублей, или на 23,6% больше по сравнению с январем-октябрем 2023 года.

Технологическая структура инвестиций следующая: строительно-монтажные работы - 48,2%, машины, оборудование, транспортные средства - 40,1%, прочие работы и затраты - 11,7%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 52,8%, государственные – 42,5%, иностранные – 4,7%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций составила 21,1%, Минской области – 24,6%, Брестской — 13,3%, Гомельской — 12,7%, Гродненской — 10,2%, Витебской — 9,0%, Могилевской — 9,1%.