В Минске инвестиции в основной капитал за девять месяцев составили 5,9 млрд рублей

В Минске за январь-сентябрь 2024 года использовано 5998,4 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, технологическая структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы - 48,8%, машины, оборудование, транспортные средства - 45,8%, прочие работы и затраты - 5,4%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 37,3%, государственные – 49,8%, иностранные – 12,9%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство - 26,3%. Далее идут обрабатывающая промышленность - 12,6%, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 11,6% снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 6,8%, информация и связь – 5,8%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 20,3%.