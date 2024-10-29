Пляж для российских дипломатов тоже среди арестованного имущества в Финляндии

Финские власти, среди прочего, наложили арест на участок пляжа, принадлежащий России, который использовался для отдыха дипломатов. Об этом сообщила местная телерадиокомпания Yle.

В разных частях Финляндии начали изымать имущество, принадлежащее России. Одним из участков является приморский участок, принадлежащий РФ, расположенный в Хеггесбёли в Киркконумми. Он использовался российскими дипломатами как зона для отдыха.

По данным земельного кадастра, этот участок на юге страны включает 17 гектаров земли и 3,5 гектара морских акваторий. Судебный пристав наложил арест на него 24 октября.

Еще один участок, который проверили журналисты телерадиокомпании, расположен в Сиунтио. Его площадь составляет почти 8 тысяч квадратных метров. В 1973 году участок приобрело коммерческое представительство Советского Союза.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финское правительство также наложило арест на Российский центр науки и культуры в Хельсинки и еще по меньшей мере четыре других объекта недвижимости на Аландских островах, которые принадлежат россиянам, в том числе жилой дом.

Накануне суд в Финляндии наложил арест на ряд российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз". Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года.