Финляндия остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Финляндская государственная железнодорожная компания VR приостанавливает прием и отправку грузовых железнодорожных составов из России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yle.

Прием поездов из России прекращен с 27 марта в 12:00 по местному времени. Возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

В компании отметили, что из-за санкций в отношении РЖД невозможно продолжать восточное железнодорожное сообщение.

Кроме того, VR 26 марта сообщила о прекращении с 28 марта на неопределенное время движения поездов «Аллегро», которые связывают Хельсинки и Санкт-Петербург. Ежедневные поезда между городами начали ходить в декабре 2010 года.