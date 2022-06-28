Финляндия запретила экспорт крепкого алкоголя в РФ

На фоне введенных против РФ санкций Финляндия в июне запретила экспорт крепкого алкоголя в Россию.

Об этом изданию Yle в понедельник сообщила таможенная служба Финляндии, передает "Европейская правда".

"Сейчас эти санкции применяются к товарной позиции 2208 "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки", – сообщил старший инспектор Яркко Кескинен.

По его словам, к этой категории относятся, например, водка, джин и виски. При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино.

В статье 3 регламента Совета ЕС 2022/879 отмечено, что под запрет вывоза из РФ попадают "товары, приносящие значительный доход" и способствующие "дестабилизирующим действиям" России на территории Украины.

Кескинен отметил, что регламент не предусматривает никаких исключений – например, перевозку алкоголя для личного пользования. Так что запрет применяется ко всему экспорту – частному и коммерческому: например, напитки, приобретенные в duty free на границе, также нельзя провозить.