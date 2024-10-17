Власти РФ блокирует попытки продажи местных подразделений западных банков

Российское правительство блокирует все попытки продажи местных подразделений западных банков, в частности Raiffeisen Bank и UniCredit, покупателям, рискующим попасть под санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это фактически исключает российского покупателя, а учитывая противодействие западных правительств любому внешнему покупателю, делает продажу почти невозможной, пишет издание.

Компания Mubadala Investment из Абу-Даби отказалась от потенциальной покупки российского бизнеса UniCredit в прошлом году из-за опасений противодействия со стороны США, свидетельствуют источники издания.

После начала войны в Украине более двух лет назад Raiffeisen и UniCredit искали пути выхода из России. Оба банка, оставшиеся одними из крупнейших западных финансовых учреждений в стране, рассматриваются властями как важные каналы для международных платежей.

Под давлением ЕЦБ банки пытались продать местные активы, чтобы минимизировать потери, снизить риски нарушения санкций и избежать репутационных убытков. Однако Россия усложнила выход международных компаний, требуя продаж со скидкой и уплату "налога на выход".

На прошлой неделе эти требования усилились – скидка выросла до 60%, а налог на выход – до 35%.

UniCredit и Raiffeisen уже сократили свои операции, но все еще предоставляют некоторые услуги, в частности, в иностранной валюте. Это делает их ценными для России, которая с июня столкнулась с кризисом в сфере международных платежей.

Между тем американский Citibank почти полностью свернул банковские операции в России, завершая ликвидацию локального бизнеса из-за невозможности продать подразделения. Компания оценивает свои риски в $9,1 млрд, большинство из которых – невыполнимые дивиденды от российских корпораций.