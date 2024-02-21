Последнее обновление: 21.02.2024 15:23

Российский ЦБ отозвал лицензию QIWI банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI банка, сообщила пресс-служба регулятора.

Утверждается, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в отношении него дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, ЦБ считает, что QIWI банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По величине активов QIWI банк занимал 89 место в банковской системе России. Это первый случай отзыва лицензии за почти два года.

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