В ЦБ РФ создали Департамент организации международных расчетов

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов.

Как сообщила пресс-служба регулятора, департамент будет заниматься вопросами, "которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России". Среди них - развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, принято решение о создании с 15 февраля 2023 года Департамента сотрудничества с международными организациями на базе Департамента международного сотрудничества, который, в свою очередь, будет упразднен до 1 сентября 2023 года.