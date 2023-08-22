"Райффайзен Банк" в России вводит 50% комиссию на входящие переводы в долларах

Российский "Райффайзен Банк" с 1 сентября вводит комиссию 50% за входящие переводы в долларах США на счета клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Так, комиссия за зачисление средств из других банков в долларах США на счета клиентов - физических лиц, а также малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составит 50% суммы перевода.

Наименьший размер комиссии составит 1000 долларов, но не больше суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов.

Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", - добавили в банке.