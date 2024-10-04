Последнее обновление: 04.10.2024 16:39

ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по туннелю для доставки иранского оружия в Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по туннелю, который соединял Ливан и Сирию и который движение "Хезболла" использовало для провоза иранского оружия на ливанскую территорию, передает The Timses of Israel.

За туннель длиной в 3,5 км нес ответственность "отряд 4400" "Хезболлы", в задачу которого входит переправка оружия от Ирана и союзных ему сил в Ливан.

В ЦАХАЛ отметили, что удар привел к уничтожению туннеля, а также близлежащих строений, оружейных складов и иной инфраструктуры.

Кроме того, ночью израильские военные нанесли удар по вражеской "инфраструктуре" в районе КПП "Маснаа" на границе Ливана и Сирии после того, как ЦАХАЛ зафиксировала попытки доставить этим путем иранское оружие для "Хезболлы".

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