Последнее обновление: 09.10.2024 11:58

Израиль ликвидировал нового руководителя Хезболлы

Израиль ликвидировал Хашема Сафиэддина, которого избрали руководителем ливанского шиитского движения "Хезболла" после гибели Хасана Насраллы, длительное время занимавшего эту должность.

По данным The Times of Israel, гибель Сафиэддина подтвердил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Как заявил премьер, "он был уничтожен в результате удара по Бейруту в прошлый четверг".

Нетаньяху утверждает, что погиб и тот, кто мог бы сменить Сафиэддина на посту руководителя Хезболлы. При этом израильский премьер не назвал этого человека по имени.

Израильские ВВС 27 сентября нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира Хезболлы. В результате этого удара погиб бывший генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

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