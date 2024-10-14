ЦАХАЛ оценил удар Хезболлы по израильской военной базе

Атака беспилотника движения "Хезболла" по израильской военной базе бригады "Голани" привела к тяжелым последствиям. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Мы на войне, и последствия атаки на тренировочную базу, расположенную в тылу, оказались тяжелыми и болезненными", - приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, прибывшего на этот объект.

"Мы продолжаем работу и готовимся к будущему. За время войны бригада "Голани" добилась немалых результатов и решительно действовала в трудных ситуациях - продолжайте этот путь", - заявил Халеви.

В воскресенье вечером Хезболла запустило БПЛА и нанесло удар по базе бригады "Голани" на севере Израиля. По заявлениям ЦАХАЛ, из-за атаки погибли четверо израильских солдат.