Израиль сильно ослабил радикальное движение "Хезболлах". К этому выводу командование ЦАХАЛ пришло почти через месяц после начала наземной операции в Ливане.

"Мы основательно разрушили командную структуру Хезболлах, и теперь есть возможность прекратить боевые действия", - заявил начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви.

Армия обороны Израиля с конца сентября наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане с земли и воздуха, реагируя на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории, которые радикальное шиитское движение ведет уже год в качестве поддержки боевиков палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

За время израильской операции в Ливане был убит в числе прочих лидер Хезболлы Хасан Насралла, его предполагаемый преемник Хашим ад-Дин и несколько других высокопоставленных боевиков.