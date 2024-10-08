Израиль ликвидировал отвечавшего за поставки оружия из Ирана начальника Хезболлы

В результате авиаудара по Бейруту был убит глава штаба материального-технического обеспечения Хезболла Сухейл Хусейн Хусейни. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).

Хусейни играл решающую роль в поставках иранского оружия Хезболлы, а также отвечал за распределение вооружений между подразделениями ливанской террористической организации, пишет The Times of Israel.

По словам военных, Хусейни также отвечал составлял бюджет и продумывал логистику наиболее важных операций организации, включая "террористические атаки против Израиля из Ливана и Сирии".