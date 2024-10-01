Израиль мобилизует четыре дополнительные резервные бригады против Хезболлы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительно мобилизует четыре резервные бригады для миссий на севере страны против Хезболлы. Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram-канале.

"С учетом проведенной оценки ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре дополнительные резервные бригады для решения оперативных задач в северных районах страны", - говорится в сообщении.

Ожидается, что это позволит продолжить борьбу с Хезболлой.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру Хезболлы. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана.