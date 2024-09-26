Китай увеличит госдолг почти на $300 млрд с целою возродить экономику

Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней ($284,43 млрд) в этом году в рамках нового фискального стимула для ускорения экономического роста. Об этом сообщает Reuters.

В рамках пакета мер Министерство финансов (МФ) планирует выпустить 1 триллион юаней специального суверенного долга, главным образом для стимулирования потребления на фоне растущего беспокойства относительно замедленного восстановления экономики после COVID.

Часть поступлений будет использована для увеличения субсидий для обмена и обновления потребительских товаров, а также для модернизации крупного бизнес-оборудования.

Вырученные средства также будут использованы для предоставления ежемесячного пособия в размере около 800 юаней, или $114, на ребенка всем домохозяйствам с двумя или более детьми, за исключением первого ребенка.

Китай также имеет целью привлечь еще 1 триллион юаней путем отдельного выпуска государственных долговых обязательств и планирует использовать полученные средства, чтобы помочь местным органам власти решить долговые проблемы.

Большая часть фискального стимулирования Китая все еще направляется на инвестиции, но доходы уменьшаются, и расходы обременяют местные органы власти долгами в $13 трлн. Расходы домохозяйств Китая составляют менее 40% ВВП, примерно на 20% пунктов ниже среднемирового показателя.

Запланированная фискальная экспансия является последней попыткой китайских политиков возродить экономику, которая борется с дефляционным давлением и находится под угрозой недостижения нынешней цели роста из-за резкого спада недвижимости и слабого доверия потребителей.