Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность

Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в сектор обрабатывающей промышленности страны после вступления в силу 1 ноября этого года новой версии "негативного списка". Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР.

Согласно документу, полный текст которого был совместно обнародован ГКРР и Министерством коммерции КНР в воскресенье, число запрещенных отраслей будет сокращено с 31 до 29, что полностью отменяет барьеры для иностранных инвестиций по входу в производственный сектор страны.

Как сообщил чиновник ГКРР, обнародование и внедрение новой версии "негативного списка" для доступа иностранных инвестиций является важным шагом в формировании системы экономики открытого типа на более высоком уровне, пишет Синьхуа.

ГКРР вместе с Минкоммерции, а также другими департаментами и регионами, будут в дальнейшем внедрять систему управления иностранными инвестициями, сочетающую в себе национальный режим на прединвестиционной стадии с "негативным списком", а также новую версию негативного списка для доступа иностранного капитала, с целью обеспечивать своевременное осуществление новых мер по открытости Китая внешнему миру.