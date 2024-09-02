В августе производственная активность в Китае упала до шестимесячного минимума, поскольку цены на продукцию упали, а владельцы боролись за заказы, что заставило политиков продолжить реализацию планов по предоставлению большего стимула домохозяйствам. Об этом сообщает Reuters.

Индекс менеджеров по закупкам Национального бюро статистики Китая снизился до 49,1 с 49,4 в июле, что стало шестым снижением подряд и четвертым месяцем ниже отметки 50, отделяющей рост от спада. Он не дотянул до среднего прогноза 49,5 в опросе Reuters.

После мрачного второго квартала вторая по величине экономика мира еще больше потеряла темпы в июле, что заставило политиков дать понять, что они готовы отойти от своей стратегии вливания средств в инфраструктурные проекты, вместо этого нацелившись на новые стимулы для домохозяйств.

Настроения среди производителей остаются мрачными, поскольку многолетний кризис недвижимости сдерживает внутренний спрос, а западные ограничения накладываются на китайский экспорт, в частности электромобилей.

"Фискальная политика остается достаточно ограничительной, что, возможно, повлияло на слабый экономический импульс.

Чтобы достичь экономической стабилизации, фискальная политика должна стать гораздо более благоприятной. В условиях замедления экономики США экспорт может оказаться не таким надежным источником роста, как в первой половине года", - сказал Чживей Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management.

Политические советники размышляют над тем, может ли Пекин решить в октябре перенести часть квоты на выпуск облигаций на следующий год, если рост не покажет признаков достижения дна летом.