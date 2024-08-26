Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка и уволил его замов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил заместителей главы Национального банка за недостаточную работу в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) и объявил выговор председателю центробанка Мелису Тургунбаеву за координацию работы руководящего состава не на должном уровне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, недостаточная работа привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики страны и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.

"Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Нацбанка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении пресс-службы.

От занимаемой должности также освобожден заместитель председателя Нацбанка Кайып Куленбеков.

"Эти решения приняты как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно сказалось на стабильности банковской системы и национальной экономики", - отмечается в сообщении.

Тургунбаев возглавил Нацбанк Кыргызстана в конце июня. Ранее он занимал должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.