Circle подала заявку на лицензию трастового банка в США

Компания Circle подала в Управление контролера денежного обращения США запрос на получение лицензии национального трастового банка. Об этом сообщает Reuters.

Новый статус позволит фирме выступать в качестве кастодиана для собственных резервов и хранить криптоактивы от имени институциональных клиентов. Однако лицензия не позволит принимать наличные депозиты или выдавать кредиты.

«Circle давно стремится к достижению самых высоких стандартов доверия, прозрачности, управления, соответствия. Стать публичной компанией — важная часть. Стать национальной трастовой компанией — это продолжение», - заявил в беседе с журналистами CEO компании Джереми Аллэйр.

По его словам, новая структура будет управлять резервами Circle в USDC, хотя некоторая их часть по-прежнему будет храниться в крупных банках.

Компания также сосредоточится на предоставлении кастодиальных услуг для активов вроде акций и облигаций, которые представлены в виде токенизированных токенов в блокчейнах.

«<...> если нам удастся получить одобрение в качестве национального траста, это даст нам основу, на которой ведущие мировые институты смогут спокойно строить», - добавил Аллэйр.

В июне глава Circle спрогнозировал скорую революцию стейблкоинов. По его мнению, разработчики еще не осознали потенциал программируемых денег.