Минфин Беларуси заменил еврооблигации на $39,7 млн

Министерство финансов 26 июня 2025 г. провело замену еврооблигаций с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на гособлигации 340-го выпуска в объеме $39,7 млн.

Как сообщило ведомство, замена произведена 345 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь).

«В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода», - сообщил Минфин.

Ранее министерство уже провело замещения еврооблигаций на гособлигации 334-го, 335-го и 336-го выпусков.