Нацбанк Кыргызстана требует от банков усилить контроль из-за риска вторичных санкций

Национальный банк Кыргызстана усиливает меры по предотвращению вторичных санкций в банковском секторе.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в целях обеспечения финансовой стабильности в стране Нацбанк Кыргызстана требует от коммерческих банков ужесточить внутренний контроль за операциями, особенно в отношении сделок с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании.

«Коммерческие банки обязаны принимать все меры для предотвращения операций с участием субъектов, находящихся под международными санкциями. Мы регулярно направляем письма о рисках вторичных санкций и изменениях в санкционных списках и политике Соединенных Штатов, ЕС и Великобритании», - отметил регулятор.

Нацбанк также проводит рабочие встречи с банками для обсуждения санкционной ситуации и возможных последствий, включая риски прекращения корреспондентских отношений с зарубежными финучреждениями.

«Национальный банк будет и дальше реализовывать меры, направленные на поддержание прозрачности и устойчивости банковской системы Кыргызстана в условиях растущих международных вызовов», - подчеркнули в пресс-службе.