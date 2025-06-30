Последнее обновление: 30.06.2025 18:00

Канада передала Украине $1,7 млрд доходов от замороженных активов РФ

Канада передала Украине около $1,7 млрд доходов от замороженных активов России в рамках инициативы G7. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X (ранее Twitter).

В частности, Украина получила от Канады около $1,7 млрд (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, которые являются средствами из доходов от замороженных на Западе российских активов.

Он отметил, что вместе с этим траншем Украина с начала года получила уже около $17,6 млрд за счет обездвиженных активов РФ.

Как сообщалось, Великобритания впервые подготовила пакет военной помощи Украине, профинансированный из доходов от замороженных росактивов.

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