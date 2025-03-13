Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Украина получила от Канады первый транш от замороженных активов РФ

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти деньги власти направят на приоритетные потребности государственного бюджета.

Транш в 2,5 млрд канадских долларов – первый, ведь страна в целом выделила 5 млрд канадских долларов на ERA.

Это предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.



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