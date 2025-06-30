Евросоюз предоставляет Армении €270 млн евро

Европейский Союз предоставляет Армении €270 млн по плану устойчивости и роста на 2024-2027 годы. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас.

«Это обеспечит поддержку бизнесу, улучшит взаимосвязанность между ЕС и Арменией, а также поспособствует усилиям по проведению реформ. Наши отношения не ограничиваются только экономикой, реализуются программы по жилищному обеспечению и социально-психологической помощи уязвимым слоям населения, включая перемещенных карабахских армян», - сказала Каллас, которую цитируют армянские СМИ.

Как заявлял в начале ноября 2024 года замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян, на этапе финализации находится рассчитанная на 4 года программа «Сопротивляемость и развитие», в рамках которой предусмотрено содействие Армении в размере €270 млн.