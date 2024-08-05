Hugo Boss продал российский бизнес

Немецкий дом моды Hugo Boss продал свой российский бизнес местной компании Стокманн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Hugo Boss заявлял, что договорилась о продаже своего бизнеса в России еще в апреле текущего года.

"Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО "Стокманн" — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране", - цитирует агентство заявление Hugo Boss.

Ни одна из сторон не раскрывает финансовые условия сделки, но Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%. Согласно открытым документам, сделка была закрыта 2 августа, и теперь АО "Стокманн" владеет 100% акций Hugo Boss Rus номинальной стоимостью 40 млн рублей ($470 588).

В России Стокманн работает независимо от бывшего финского владельца, который продал свой российский бизнес после аннексии Крыма в 2014 году.

Hugo Boss приостановил свою розничную деятельность, онлайн-продажи и прекратил рекламу в России вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Однако немецкая компания продолжала работать в РФ на оптовом рынке.