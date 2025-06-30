В Германии призвали Google и Apple удалить DeepSeek

Регулятор Германии потребовал от Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений в стране.

Комиссар по защите данных и свободе информации Берлина Майке Камп заявила, что ИИ-стартап не предоставил «убедительных доказательств» защиты сведений пользователей в соответствии с требованиями законов ЕС.

«Китайские власти обладают широкими правами доступа к личным данным в сфере влияния национальных компаний», - утверждает Камп.

Ее ведомство просило DeepSeek соблюдать законы ЕС о передаче информации или удалить приложение из страны, но стартап этого не сделал.

Согласно Общему регламенту Европейского союза по защите данных, компаниям запрещено отправлять сведения за пределы блока, если в странах, куда она приходит, не предусмотрены специальные меры предосторожности.

Камп переживает, что китайские власти могут получить доступ к информации немецких пользователей.

Неизвестно, выполнят ли требования Google и Apple.

Если дело Германии получит продолжение, приложение китайской компании могут запретить на территории всего ЕС, считает специалист по искусственному интеллекту и данным в компании Cripps Мэтт Холма.

«Конечно, возможно, этот инцидент приведет к запрету на всей территории ЕС, потому что правила, которые применяются в Германии, такие же, как и в других странах союза, а также в Великобритании», - отметил он.

Однако этот шаг потребует достижения консенсуса среди регуляторов блока. Если Apple и Google удалят DeepSeek из своих магазинов приложений, это фактически будет равносильно запрету в масштабах всего ЕС, сказал Холман.

«Последствия для Deepseek могут быть, что неудивительно, весьма серьезными. Доступ к данным граждан Германии будет ограничен. Вскоре это может распространиться и на остальную часть ЕС, если другие национальные регуляторы последуют примеру — а это значит, что рынки ЕС и, возможно, Великобритании будут закрыты, если Apple и Google отключат приложение», - добавил Холман.

Ранее Италия и ряд других стран и ведомств запретили ИИ-продукты фирмы в магазинах приложений страны, ссылаясь на аналогичные проблемы с защитой данных.