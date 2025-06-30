Последнее обновление: 30.06.2025 14:21

OpenAI начала использовать чипы искусственного интеллекта Google

OpenAI недавно начала арендовать чипы искусственного интеллекта Google для обеспечения работы ChatGPT и других своих продуктов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Производитель ChatGPT является одним из крупнейших покупателей графических процессоров (GPU) Nvidia используя чипы искусственного интеллекта для обучения моделей, а также для вычисления выводов, процесса, в котором модель искусственного интеллекта использует свои обученные знания для прогнозирования или принятия решений на основе новой информации.

OpenAI планировала добавить сервис Google Cloud, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в вычислительной мощности.

Для Google эта сделка совпадает с расширением внешней доступности своих внутренних тензорных процессоров (TPU), которые ранее были зарезервированы для внутреннего использования.

Переход на аренду TPU Google означает, что OpenAI впервые начала активно использовать чипы, не принадлежащие Nvidia, и демонстрирует уход компании от зависимости от дата-центров Microsoft.

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