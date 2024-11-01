OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

Американская OpenAI сообщила, что запускает поисковую систему на основе своего чат-бота ChatGPT.

На первом этапе поиск будет доступен пользователям ChatGPT, оформившим платную подписку, а затем - остальным.

В июле компания сообщила, что тестирует "временный прототип" новых функций интернет-поиска с использованием моделей искусственного интеллекта (ИИ). Доступ к прототипу был открыт небольшой группе пользователей и издателей.

OpenAI отмечает, что поисковая система создавалась при поддержке ее новостных партнеров, включая AP и News Corp.

Предполагается, что ChatGPT теперь сможет отвечать на вопросы о текущих событиях, информации о которых не было в его обучающем корпусе.