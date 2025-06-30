Последнее обновление: 30.06.2025 18:00

Oracle заключила ряд крупных сделок в области облачных сервисов

Категории: США Oracle Corp.

Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, заключила ряд крупных сделок в области облачных сервисов. Об этом должна объявить в понедельник на встрече с сотрудниками главный исполнительный директор компании Сафра Кац, говорится в сообщении эмитента на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Одна из сделок, как ожидается, будет приносить Oracle ежегодный доход в размере более $30 млрд, начиная с 2028 финансового года (июнь 2027 года - май 2028 года). Для сравнения: общая выручка компании в третьем квартале 2025 фингода составила $14,13 млрд.

При этом выручка Oracle в сегменте мультиоблачных баз данных (MultiCloud) продолжает расти более чем вдвое, приводит компания будущее заявление Кац.

Акции Oracle дорожают сегодня в начале торгов.



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