Китай продемонстрировал свое оружие против энергетической инфраструктуры

Китай продемонстрировал новую бомбу, которая может вывести из строя электростанции. Об этом сообщает The South China Morning Post.

"Китайская государственная телерадиокомпания опубликовала видео, на котором показан новый тип графитовой бомбы, способной вывести из строя электростанции противника и вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе, на который направлена атака", - говорится в сообщении.

"Анимация, распространенная государственным вещателем, показывает графитовую бомбу, предназначенную для вывода из строя систем управления и контроля", - пишет издание.

"На одном из каналов социальных сетей, который ведет CCTV, появилось анимационное видео, на котором видно, как бомба запускается с наземного транспортного средства и выбрасывает 90 боеприпасов в форме цилиндров", - пишет The China South Morning Post.

Цилиндры отскочили после удара, прежде чем взорваться в воздухе, разбрасывая тонкие, химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтной энергетической инфраструктуры.

Азиатские медиа пишут о том, что "бомба-блэкаут" предназначена для вывода из строя электростанций противника путем полной потери электроэнергии на значительной территории (не менее 10 тыс. кв. м).

С радиусом действия 290 км и боеголовкой весом 490 кг это оружие может быть нацелено на военные подстанции. Пользователи социальных сетей уже предполагают его потенциальное использование против энергетической инфраструктуры Тайваня.

Отметим, что значительно ранее United States Naval Institute предупреждал, что Китай и Россия имеют возможность разрушить энергосистему США и ослабить военный потенциал некинетическим первым ударом - не только с помощью электромагнитного воздействия ядерного и неядерного оружия, но и с помощью кибератак.

Электромагнитный импульс может быть вызван и неядерным оружием, хотя его влияние, как правило, более географически ограничено. Возникающие в результате электрические и магнитные поля могут взаимодействовать с электрическими или электронными системами, создавая вредные скачки тока и напряжения. Это может вызвать выгорание или деградацию компонентов или подсистем, а также вывести систему из строя. Комбинированные кибервойны могут вывести из строя большие части их электросети и других критически важных инфраструктур.