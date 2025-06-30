Баку отменил российские культурные мероприятия после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

После задержания азербайджанцев в Екатеринбурге все культурные мероприятия в стране при участии России отменены. Об этом сообщило Министерство культуры Азербайджана.

Концерты, фестивали, спектакли и выставки, которые планировали провести в Азербайджане российские государственные и частные учреждения, не состоятся. Купившие билеты на эти мероприятия могут их вернуть.

В Министерстве культуры страны сообщили, что это сделано, «учитывая факты преднамеренных и внесудебных убийств и актов насилия, совершенных российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также тот факт, что в последнее время подобные случаи стали систематическими».

Депутат Национального собрания Нигяр Мухаммедова сообщила, что поездка вице-премьера России Алексея Оверчука в Азербайджан в этом месяце отменена из-за «насилия против Азербайджана», сообщает агентство «Азертадж».

По ее словам, это свидетельствует о том, что правительство Азербайджана «не видит никакого значения в поездке Оверчука или любого другого должностного лица в сложившейся ситуации».

Накануне Азербайджан заявил протест России в связи с задержаниями выходцев из страны в Екатеринбурге.

По информации МИД Азербайджана, российские силовики в пятницу провели рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге, в результате чего двое граждан Азербайджана погибли, несколько получили тяжелые травмы, еще девять задержаны.

Сообщается, что жертвы были идентифицированы как Зияддин и Гусейн Сафаровы, обоим около 60 лет. Их брат, Сайфаддин Гусейнли в эфире азербайджанского телеканала ITV рассказал, что братьев "замучили до смерти без суда и следствия, несмотря на невиновность". Он назвал рейды "дикостью", заявив, что других били и пытали электрошоком.

Напряженность в отношениях между Баку и Москвой продолжается уже несколько месяцев. В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев проигнорировал приглашение на парад 9 мая в Москве, вместо этого в том же месяце Баку посетил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Отношения осложнились еще в декабре 2024 года после аварии азербайджанского самолета в Казахстане, в результате которой погибли 38 человек. Алиев заявил, что самолет сбили над Россией, и обвинил Кремль в попытках скрыть инцидент. Путин извинился перед Алиевым, назвав произошедшее "трагическим случаем", но не признал ответственность РФ.