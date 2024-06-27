Германия и Франция ослабили санкционный пакет ЕС в отношении Беларуси

Германия и несколько других стран-экспортеров, в частности Франция, добились ослабления санкционных планов ЕС в отношении Беларуси, утвержденных на уровне послов в среду, 26 июня. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило агентство DPA.

По настоянию Берлина во время переговоров в среду не удалось достичь договоренности о всеобъемлющем запрете ЕС на экспорт транспортных средств. В будущем в Беларусь запретят экспортировать только те машины, которые могут быть использованы в военных целях.

Франция, по данным DPA, также поддержала требования по ослаблению санкций против Беларуси. Исключения должны быть сделаны для предметов роскоши, таких как изделия из кожи, парфюмерия и вина.

Страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша и страны Балтии, в течение месяцев переговоров настаивали на том, чтобы на Беларусь были наложены такие же экономические санкции, как и на Россию.