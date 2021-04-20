Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

Евросоюз готовит 4-й пакет санкций в отношении синеокой

Евросоюз работает над подготовкой четвертого пакета санкций против Беларуси. Об этом заявил представитель Европейской службы внешних связей Люк Дэвин 20 апреля на открытии 9-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Euronest).

«С момента фальсификации выборов в августе прошлого года власти Беларуси придерживаются исключительно курса жестких репрессий своих граждан, а не диалога. Мы и дальше, твердо солидаризируясь с народом Беларуси, ведем политику нулевой терпимости в отношении репрессий и безнаказанности виновных в них», - сказал представитель Европейской службы внешних связей Люк Девин.



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