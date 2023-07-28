В СМИ появилась информация о новых санкциях ЕС в отношении Беларуси

Санкции в отношении Беларуси за поддержку развязанной РФ войны против Украины, утвержденные послами ЕС, будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ЕС введет экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях в Украине, а также в отношении авиазапчастей.

Кроме того, в санкционный список включат 38 физических лиц и три организации, рассказали изданию европейские дипломаты на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, послы ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси, но без каких-либо деталей.