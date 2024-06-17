Китай начинает антидемпинговое расследование импорта свинины из ЕС

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Европейского Союза, что является последним шагом в обострении торговой напряженности между Пекином и Брюсселем. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай является крупнейшим зарубежным рынком сбыта свинины для ЕС, хотя объемы экспорта упали в последние годы из-за избытка предложения на внутреннем рынке и низких цен. В прошлом году объем торговли составил $1,83 млрд, больше всего выиграли от этого фермеры Испании, Дании и Нидерландов.

Однако это мизерная доля от общего объема торговли Китая с ЕС. По официальным данным, в прошлом году Китай импортировал из ЕС товаров на $282 млрд.

Расследование, которое, как сообщило Министерство торговли Китая, началось в понедельник, будет рассматриваться как ответ Пекина на аналогичное расследование ЕС, изучающее китайские субсидии в различных отраслях промышленности. ЕС решил, что с июля введет тарифы на импорт электромобилей из Китая.

В январе Китай объявил о начале антидемпингового расследования в отношении европейского бренди.

Ожидалось, что Китай примет ограниченные и целенаправленные ответные меры ЕС, но Пекин опасается, что более решительный ответ может иметь обратные последствия.