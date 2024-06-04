США могут расширить разрешение на использование своего оружия для Украины

Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение использования оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби.

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать наперед в решениях, которые еще не были приняты".

Он заверил, что США не отвернутся от потребностей Украины, и "мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя".