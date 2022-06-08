США и партнеры работают над поставкой Украине противокорабельных ракет

Соединенные Штаты и союзники поставляют в Украину противокорабельные ракеты для усиления ее прибрежной обороны. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома по запросу украинской службы Голоса Америки,

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", – сказал чиновник Белого дома.

Он добавил, что США является крупнейшим поставщиком помощи Украине оборонного назначения, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".

7 июня, выступая в Сенате, лидер Республиканского меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что США должны присылать более мощное оружие в Украину, пишет "Европейская правда".

"Поскольку Россия посылает боевую мощь на фронт, украинским солдатам нужно больше оружия. Им нужно более мощное оружие. И им нужно оружие большей дальности, чтобы безопасно противостоять наступательным силам России", - сказал он.

Макконнелл призвал администрацию Байдена объяснить, продолжит ли она предоставлять Украине ракеты большей дальности и предоставит ли противокорабельные ракеты, "чтобы Украина могла нацелиться на российские угрозы украинским черноморским портам".