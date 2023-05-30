Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Об этом он сказал во время общения со СМИ в понедельник.

Байден комментировал обострение воздушных атак РФ по Киеву, отметив, что они "не являются неожиданностью".

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал президент США.

На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "все еще в игре", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.