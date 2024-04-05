Зимбабве решило побороть гиперинфляцию новой денежной единицей

Управляющий Резервного банка (ЦБ) Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой национальной денежной единицы - зимбабвийского золота.

"Резервный банк Зимбабве объявляет о введении новой денежной единицы - зимбабвийского золота (ZiG)», - сообщил глава центробанка, передает ТАСС.

«Эта валюта будет выпускаться в виде купюр и монет. В нее будут переведены все резервы зимбабвийского доллара. Новая валюта будет обеспечиваться запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране. Ее обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабвийского золота за один доллар США", - уточнил Мушаявану.