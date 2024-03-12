Последнее обновление: 12.03.2024 15:06

Власти РБ объявили экстремистской газету «Автодайджест»

Суд Партизанского района Минска 7 марта признал «экстремистским» печатное издание средства массовой информации "Автодайджест"».

В Беларуси есть одно печатное издание с названием «Автодайджест» — республиканское еженедельный автомобильный обзор. Газета продается в «Белсоюзпечати».

В список экстремистских материалов также внесены Telegram-каналы и чаты «Звычайная Рапушыная Лiтва # Якельт», «Šaúroú LIVE», «Беларусы Варшавы. Палiтыка», «Саламандры», «сПокойный Островец»; аккаунты в TikTok «Anna Birilo», «Weekly Top Fake», «Вектор новости», «Змагарка Алеся», «Radistka Kat», «Martin.kram», «Маргарита Левчук», «Andrei Rusojob», «BY.ЕвроБелорус».

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